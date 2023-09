FC Südtirol: Spezielles Wiedersehen mit dem Angstgegner

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der FC Südtirol hat in der laufenden Serie-B-Saison noch nicht verloren. Jetzt kommt mit Modena ein echter Prüfstein ins Drususstadion, denn die Emilianer sind so etwas wie der Angstgegner der Weiß-Roten in der Serie B.