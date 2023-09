Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Finanzprobleme stehen im italienischen Fußball an der Tagesordnung. Erst vor wenigen Tagen wurde Serie-B-Klub Reggina endgültig in den Amateurfußball versetzt. Ein anderer Zweitligist, Sampdoria, hat sich hingegen mit dem Finanzamt auf einen Schuldenausgleich geeinigt. Zudem gab der Verein bekannt, dass die Sampdoria Women gerettet wurden – was Auswirkungen auf die beste Südtiroler Frauenfußball-Mannschaft hat.