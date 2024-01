Große Ehre für Tommy Purdeller

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Peterborough Petes gewannen in der vergangenen Saison den Titel in der Ontario Hockey League (OHL) den Titel. Heuer läuft es für das Team um Tommy Purdeller weniger gut. Am Mittwoch hatte der Pusterer dennoch Grund zur Freude: Ihm wurde eine große Ehre zuteil.