HC Pustertal vermeldet die nächsten zwei Abgänge

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Eishockey-WM in Bozen ist endgültig Geschichte, und nun fängt der Sommerurlaub an. Doch im Hause des HC Pustertal wird bereits eifrig am Kader für die nächste Saison gebastelt. Am Donnerstag vermeldete der HCP zwei Abgänge.