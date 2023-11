Der HC Gröden schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Fans des HC Gherdëina wurden in der laufenden Saison nicht verwöhnt – besonders zu Hause. Kein einziger Sieg in der regulären Spielzeit war den Furie bis zum 20. Spieltag geglückt. Am Donnerstag wurde dieser Fluch beendet – und das ausgerechnet im Derby gegen den HC Meran.