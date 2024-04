„Ich bekam Todesdrohungen“: Italiens Kapitän lässt tief blicken

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Noch einmal schlafen, dann beginnt die Eishockey-Weltmeisterschaft in Bozen. Das Blue Team wird dann von Thomas Larkin angeführt – eine Personalie, die in ihrer Karriere so viel erlebt hat wie kaum ein anderer Spieler der Azzurri. Dazu zählen nicht nur schöne Momente, sondern auch düstere Zeiten.