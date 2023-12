Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Wartezeit ist zu Ende! Um 19.45 Uhr erfolgt am Freitagabend in der Intercable Arena das erste Bully im Derby zwischen dem HC Pustertal und dem HCB Südtirol Alperia. Die beiden Lokalrivalen stehen sich zum zweiten Mal in der laufenden Saison gegenüber, nachdem die Wölfe sich Ende September mit 2:0 in Bozen durchgesetzt hatten. SportNews ist in Bruneck vor Ort und tickert live!