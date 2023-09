LIVE | Der FCS empfängt Ascoli

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Vor der Länderspielepause kommt Ascoli im Rahmen des zweiten Heimspiels des FC Südtirol in das Drusus Stadion. Die Bilanz der Weiß-Roten in der Serie B bisher: Eine Niederlage und ein Sieg. Bleiben Bisoli und Co. auch im dritten Liga-Spiel ungeschlagen? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.