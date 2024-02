Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Jetzt ist es endlich soweit: Am Dienstag ab 19.45 Uhr steht in der Intercable Arena das brisanteste Derby seit Jahren auf dem Programm. Der HC Pustertal empfängt den HC Bozen – und beide Klubs kämpfen nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern um immens wichtige Punkte für die Playoffs. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie wie immer in Echtzeit mit dabei.