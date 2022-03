Für den HCB Südtirol Alperia geht es im Heimspiel gegen Klagenfurt darum, das vorzeitige Saison-Aus abzuwenden. Verlieren die Foxes, müssen sie in den Urlaub. Gewinnen sie, dann wartet am Sonntag ein Entscheidungsspiel in Kärnten. Mit unserem Liveticker aus der Eiswelle sind sie bei dieser heiklen Partie in Echtzeit dabei.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz