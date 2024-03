Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In Bozen ist alles bereit für das zweite Halbfinalspiel: Am Freitagabend ab 19.45 Uhr treffen die Foxes zu Hause auf Red Bull Salzburg . Mit dem Triumph am Dienstag konnten sich Luca Frigo & Co. den Heimvorteil schnappen und in der Serie mit 1:0 in Führung gehen – legen die Weißroten vor mehr als 5.000 Fans in der Sparkasse Arena noch einen drauf? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.