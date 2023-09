LIVE | Foxes müssen bei der Heimpremiere liefern

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia ist mit fünf Niederlagen in den ersten fünf Pflichtspielen in die neue Saison gestartet. Nun kämpfen Daniel Frank & Co. beim ersten Ligaspiel vor heimischer Kulisse um Wiedergutmachung. Der Gegner in der Sparkasse Arena: Fehervar AV19. Hier liefern wir das Ergebnis, die Aufstellungen und alle Torschützen in Echtzeit.