Die nächste Halbfinal-Show steht an: Am Donnerstag ab 19.30 Uhr ist der HC Bozen im fünften Duell gegen Red Bull Salzburg gefordert. In der bisher extrem ausgeglichenen Serie steht es 2:2. Die Foxes wollen nun auswärts den Lucky Punch landen und sich Heimvorteil und Matchpuck sichern. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie in Echtzeit dabei und verpassen nichts.