LIVE | In Genua: Saisonstart für den FC Südtirol

Die lange Vorbereitung ist vorbei: Am Montagabend (18 Uhr) absolviert der FC Südtirol sein erstes Pflichtspiel in dieser Saison. Die Weiß-Roten gastieren im Rahmen der Coppa Italia in Genua bei Serie-A-Absteiger Sampdoria. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.