Auf dieses Match hat Eishockey-Südtirol sehnsüchtig gewartet: Am Dreikönigstag kreuzen der HC Bozen und der HC Pustertal ab 19.45 Uhr zum dritten Mal in dieser ICE-Saison die Schläger. Die Kulisse für das Derby könnte mit einer ausverkauften Sparkasse Arena nicht würdiger sein. Mit dem SportNews-Liveticker sind Sie beim ersten großen Highlight des Südtiroler Sportjahrs in Echtzeit mit dabei.