Nachdem das Spiel gegen Graz am Freitag abgesagt werden musste (die Österreicher hatten krankheitsbedingt nicht genug Spieler), ist der HC Pustertal am Sonntag gegen Villach gefordert. Zuletzt kassierten die Wölfe zwei Niederlagen in Folge: Kehren sie im Spitzenspiel ab 17.30 Uhr auf die Siegerstraße zurück? Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.