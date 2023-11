LIVE | Pisa führt in Bozen: FCS muss reagieren

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nach der Pleite gegen Parma ist der FC Südtirol zu Hause gegen Pisa (ab 14 Uhr) auf Wiedergutmachung aus. Der Tabellen-14. aus der Toskana kommt in der laufenden Saison nicht so recht in Fahrt und ist selbst dringend auf Punkte angewiesen. Alles Wissenswerte gibt’s im SportNews-Liveticker.