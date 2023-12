LIVE | Premiere in Lenzerheide: Sprint der Männer

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Nachdem die Frauen bereits am Donnerstag an der Reihe waren, gibt es für die Männer am Freitag (ab 14.15 Uhr) die Premiere. Erstmals macht der Biathlon-Weltcup in Lenzerheide einen Zwischenstopp. Das Sprintrennen gibt’s im SportNews-Ticker.