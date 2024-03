Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Viertelfinal-Duell zwischen dem HC Pustertal und Fehervar geht in die nächste Runde. Am Freitagabend steht in der Intercable Arena Spiel 4 auf dem Programm. Die Wölfe haben mit ihrem Sieg am Donnerstagabend mächtig Selbstvertrauen getankt und in der Best-of-7-Serie auf 1:2 verkürzt. Gelingt heute ab 19.45 Uhr der Ausgleich? Mit dem Ergebnisticker von SportNews verpassen Sie nichts.