In der Alps Hockey League steht am Dienstagabend Spiel 4 der Viertelfinalserien an. Zwei Südtiroler Klubs können dabei ins Halbfinale einziehen: Ritten und Wipptal führen in ihren Serien mit 3:0 und haben gegen Bregenzerwald bzw. Zell am See Matchpucks. Meran und Unterland kämpfen unterdessen ums Überleben. Mit dem SportNews-Ergebnisticker verpassen Sie nichts.