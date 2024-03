LIVE | Siegen oder fliegen: Pustertal kämpft gegen das Aus

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal kämpft am Dienstagabend (ab 19.30 Uhr) gegen das Saisonaus an. In der Halbfinal-Serie gegen den Klagenfurter AC liegen die Wölfe mit 0:3 in Rückstand. Dementsprechend muss in der Best-of-7-Serie jetzt ein Sieg her. Wir begleiten Spiel 4 mit einem Liveticker aus Bruneck.