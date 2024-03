LIVE | Kampf ums Halbfinale: Pustertal geht in Front

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der Viertelfinal-Serie zwischen Hydro Fehervar und dem HC Pustertal steht es 3:3. Deshalb kommt es am Samstag (ab 17.30 Uhr) in Ungarn zum alles entscheidenden Spiel 7 um den Halbfinal-Einzug. Mit dem SportNews-Liveticker verpassen Sie nichts.