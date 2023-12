LIVE | Wirkt der Trainereffekt? Der FCS zu Gast in Bari

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Ära von Trainer Pierpaolo Bisoli beim FC Südtirols ist zu Ende gegangen. Er wurde am Montag entlassen. Federico Valente, bisher Coach von Südtirols U19, trat seine Nachfolge an. In Bari feiert er sein Debüt als Cheftrainer. SportNews tickert ab 14 Uhr live.