Meran Women vor dem Aufstieg in die Serie B

Schon in der nächsten Fußball-Saison wird es in Südtirol wohl eine zweite Mannschaft in der Serie B geben. Allerdings nicht bei den Männern, sondern im Frauenfußball. Die Meran Women stehen nach ihrem Heimsieg am Wochenende vor dem Meistertitel.