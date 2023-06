NBA-Draft: Spurs schnappen sich 2,21-Meter-Supertalent

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Ausnahmetalent Victor Wembanyama spielt zukünftig für die San Antonio Spurs in der NBA. Die Basketball-Mannschaft aus Texas wählte den 19-jährigen Franzosen beim Draft in New York an erster Stelle aus. Wembanyama gilt als das größte Talent seit LeBron James, der vor 20 Jahren von den Cleveland Cavaliers an erster Stelle ausgewählt worden war.