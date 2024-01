Ohne Casiraghi: FC Südtirol gegen Cosenza gefordert

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Samstag empfängt der FC Südtirol in einem wahrhaften 6-Punkte-Spiel Cosenza. Die beiden Mannschaften haben in der Tabelle gleich viele Punkte (24). Cosenza hatte zuletzt eine etwas schwere Zeit, ließ vergangene Woche aber mit einem 4:2-Heimsieg über Venedig aufhorchen. Alles angerichtet also für ein Spitzenspiel im Drususstadion.