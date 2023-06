Parma kommt zur Vorbereitung nach Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In der abgelaufenen Saison war Parma Calcio einer der Gegner des FC Südtirol. Auch in der anstehenden Spielzeit, die im August beginnt, werden die Emilianer in der Serie B auf die Weiß-Roten treffen. Zuvor wird Parma in Südtirol ein Trainingslager absolvieren.