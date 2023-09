Pusterer Derby-Sieg! Südtirols Eishockey-Welt steht Kopf

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Es ist nur wenige Monate her, da war der HC Bozen die unangefochtene Nummer 1 in Südtirol, doch das ist Schnee von gestern: Der HC Pustertal stürzt den großen HCB vom Thron! Die Brunecker fuhren in der Landeshauptstadt einen völlig verrückten Derby-Sieg ein, der einen Spieler ganz besonders freut.