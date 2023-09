Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei der 22. Ausgabe des Soltn-Berghalbmarathons kürten sich am Sonntag der Vorjahressieger Andreas Reiterer und Greta Haselrieder zu den Siegern am Reitplatz in Jenesien. Auf den zehn Kilometern des Soltn Runs waren es hingegen Andrea Dagostin und Lisa Kerschbaumer, die sich durchgesetzt haben. An die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei der vorletzten Etappe der Südtiroler Top7-Laufserie mit dabei.