Resolute Wölfe gewinnen emotionsgeladenen Fight

Knapp 3000 Fans verwandelten am Samstagabend die Intercable Arena in Bruneck in ein Tollhaus und bejubelten den nächsten wichtigen Sieg des HC Pustertal. Das Rennen um den Einzug in die Top-6, der die direkte Playoff-Qualifikation bedeutet, ist offener denn je.