Riesige Anteilnahme: Trauerfeier für Marathon-Ikone Kiptum hat begonnen

Hunderte Menschen nehmen in Kenia Abschied vom tödlich verunglückten Marathonläufer Kelvin Kiptum. In Chepkorio im kenianischen Hochland begannen am Freitag die Feierlichkeiten zur Beisetzung des 24-Jährigen, der vor knapp zwei Wochen gestorben war.