Sevilla zerschmettert den Traum vom italienischen Finale

Beinahe hätte es geklappt: Bis in die Verlängerung kämpfte Juventus in Sevilla um den Einzug ins Finale der Europa League, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Zumindest eine italienische Mannschaft hat es aber ins Endspiel geschafft: Die Roma mühte sich in Leverkusen zu einem dreckigen 0:0.