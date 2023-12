Siege für Detroit und Edmonton

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Detroit Red Wings mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben in der NHL nach zuletzt vier Niederlagen wieder gewonnen. Die Red Wings besiegten am Freitagabend (Ortszeit) die Philadelphia Flyers in einem wilden Spiel mit 7:6 nach Penaltyschießen.