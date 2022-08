Sportindex: Südtirol schafft es auf den 2. Platz in Italien

Der Aufstieg Südtirols auf Rang 2 sei vor allem auf die die Ergebnisse der heimischen Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Peking zurückzuführen, wo zahlreiche Südtiroler Sportler dabei waren und sehr gute Leistungen erbrachten, heißt es in der Studie. Auch der Aufstieg des FC Südtirol in die Serie B habe dazu beigetragen, so der „IlSole24ore“.Auf Platz 1 liegt nach 3 Jahren wieder das Trentino. Der Erfolg sei auf die guten Sport-Infrastrukturen und auf die enge Vernetzung zwischen Sport, Wirtschaft und sozialer Realität zurückzuführen. Triest liegt auf Platz 3.Schlusslicht der Rangliste bilden die Gebiete im Süden Italiens. Der 107. und damit letzte Platz geht an Süd-Sardinien.Die Wertung spiegle sich „in der magischen Sportsaison des vergangenen Jahres wieder“, so der „IlSole24ore“. Magisch wegen des Europameistertitels der italienischen Fußballnationalmannschaft und der 40 Medaillen, die bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio gewonnen wurden.