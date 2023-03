Start frei für 13. Helmissimo

Rennen ist ausgebucht

Alles ist angerichtet für das inoffizielle Saisonsfinale, als das der Helmissimo bei Amateursportlern seit Jahren gilt. Athletinnen und Athleten aus 11 Nationen haben ihre Teilnahme angekündigt, darunter auch einige Sportler aus der Ukraine. Nach dem erfolgreichen Restart im vergangenen Jahr mit dem mehrfachen WM-Medaillengewinner Manny Mölgg als Stargast liegt die Latte der Erwartungen an das junge motivierte Organisationsteam hoch.Trotzdem, „wir haben nichts dem Zufall überlassen“ freut sich ein selbstbewusster Daniel Mussi, Präsident des Helmissimo OK. „Es ist wieder kälter geworden und das verspricht für Samstag ein schnelles und spannendes Rennen. Die Wetter- und Pistenbedingungen könnten besser nicht sein“.Das Rennen ist seit Tagen ausgebucht. An die 250 Skisportler stellen sich auch heuer wieder dieser Herkulesaufgabe. „Schließlich sind auf der 4,5 Kilometer langen Strecke insgesamt 104 Tore zu bewältigen, und da kann es mit der Kraft in den Oberschenkeln am Schluss doch etwas eng werden“ schmunzelt die Innichnerin Karoline Trojer, die den Helmissimo sage und schreibe 7 Mal in Folge gewinnen konnte.Mit Hermann Oberlechner, Stefan Lussnig, Daniel Klettenhammer, Katharina Sulzenbacher und Matthias Oberhammer haben 5 weitere Helmissimo-Sieger aus den vergangenen Jahren ihre Teilnahme zugesichert.Am Samstag, entscheidet sich auch die 3 Zinnen-Superkombi, bestehend aus der Kombinationswertung zwischen dem Gigantissimo-Rennen, das Ende Januar am Haunold bei Innichen ausgetragen wurde und dem Helmissimo. Eines steht fest, für Spannung ist an diesem Wochenende in Vierschach gesorgt.Danach kann gefeiert werden, denn die Helmissimo-Afterski Party ist legendär und die Veranstalter wollen ihrem Ruf gerecht werden, allen Athleten und Mitfeiernden ein unvergessliches Skifest zum Saisonsausklang zu bereiten.