Südtiroler Badminton-Spielerin gewinnt Olympia-Qualiturnier

Yasmine Hamza hat am Sonntag in Chiles Hauptstadt Santiago zum zweiten Mal in ihrer Karriere ein Weltranglistenturnier im Einzel gewonnen. Dieser Sieg bringt ihr wichtige Punkte für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Mit erst 19 Jahren hat Hamza weitere Südtiroler Badmintonrekorde gebrochen.