Video | Alle Emotionen, Tore und Stimmen zum Derby

Es war der Abend, dem ganz Eishockey-Südtirol entgegen gefiebert hat: In der Intercable Arena in Bruneck standen sich am Dienstag mit dem HC Pustertal und dem HC Bozen erstmals zwei Südtiroler Teams in der ICE Hockey League gegenüber. Das hochspannende Derby entschieden die Foxes mit 2:1 für sich. Wir haben mit unserer Kamera die tollsten Szenen auf dem Eis und auf den Rängen eingefangen und uns nach dem Spiel auf Stimmenjagd begeben:Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz