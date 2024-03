VIDEO | Die besten Harvey-Szenen vom Shutout gegen Salzburg

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia ist mit einem 2:0-Auswärtssieg in Salzburg erfolgreich in das Playoff-Halbfinale der ICE Hockey League gestartet. Einen großen Anteil am Erfolg hatte Tormann Sam Harvey, der ein Shutout feierte. Der HC Pustertal ist in Klagenfurt hingegen in ein 1:7-Debakel gelaufen. Die Highlights beider Partien gibt’s hier im Video.