Latsch-Überraschungsteam hat am Sonntag bei Voran Leifers mit 4:2 gewonnen. Dabei erzielte der junge Offensivmann Samuel Weiss per Freistoß ein echtes Traumtor. Noch dazu haben wir den Doppelpack von Olaf Stark beim Partschinser Sieg gegen den Bozner FC und den Salurner Auswärtssieg in Terlan im Video. - Foto: © youtube.com