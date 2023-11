VIDEO | Dieser HCP-Treffer sorgt für Verwunderung

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Ein kurioses Pusterer Führungstor sorgte am Freitagabend in Klagenfurt für Erstaunen: Der Puck schlittert an der Bande entlang, KAC-Torhüter Sebastian Dahm will ihn hinter dem Kasten abfangen – doch zur Verwunderung aller hüpft die Scheibe plötzlich von der Bande zurück vors Tor. Der formstarke Matthias Mantinger bedankt sich. Dies und die weiteren Highlights der Partie, sowie die Höhepunkte des Tiroler Duells zwischen dem HCB und dem HC Innsbruck gibt es hier im Video.