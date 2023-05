VIDEO | Dieses Tor könnte die Landesliga entscheiden

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Partschins hat am viertletzten Spieltag der Landesliga einen wichtigen Last-Minute-Sieg bei Eppan eingefahren. Zudem haben wir den Brunecker Kantersieg gegen den SC Passeier im Video. In der Oberliga steckt der Abstiegskampf im Fokus. Brixen gewann in Tramin mit 2:1, genauso wie St. Pauls beim Bozner FC. Hier präsentieren wir Ihnen die Tore.