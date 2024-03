VIDEO | HCB dreht Partie: So lief das furiose Finale

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HCB Südtirol Alperia hat das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg am Donnerstagabend mit 3:2 gewonnen und dafür gesorgt, dass am Karsamstag in Bozen der Finaleinzug perfekt gemacht werden kann. Grund für den Triumph in der Mozartstadt war ein furioses Finale der Foxes. Die Highlights gibt’s im Video.