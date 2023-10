Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

An diesem Wochenende war in der Ober- und Landesliga mächtig was los. Daniel Lanthaler erzielte beim 2:1-Sieg seiner Partschinser gegen den Bozner FC ein echtes Traumtor. Aber auch Thomas Albenberger (Terlan) und Marian Rigo (Bruneck) trafen sehenswert. Dafür verteilte die Brunecker Hintermannschaft bei der Niederlage gegen Latsch zwei Geschenke. Außerdem haben wir noch Tramins Auswärtssieg gegen Stegen im Video.