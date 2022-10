VIDEO | Rabenschwarzer Tag für Stegen-Goalie

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der neue SportNews-Spitzler ist da - und damit zahlreiche Höhepunkt eines spannenden Südtiroler Fußball-Wochenendes. Neben dem torlosen Oberliga-Kracher zwischen St. Georgen und dem FC Obermais gibt es die Highlights aus dem Unterlandler Derby zwischen Weinstraße Süd und Tramin (0:1). Auch das Oberliga-Duell zwischen St. Pauls und Stegen (2:0), in dem der sonst so sichere Stegener Torwart Fabian Masoni einen rabenschwarzen Tag erlebte, gibt es in unserer Zusammenfassung. Zudem dürfen die 6 Tote beim Landesliga-Derby zwischen Partschins und Naturns (3:3) nicht fehlen.