Der Obermaiser Blitzstart, eine wahre Cia-Perle, Ahrntaler Jubel in Milland und ein Nachname, der (wenn auch in unterschiedlicher Schreibweise) den FC Schenna zurzeit gleich doppelt in Ekstase versetzt. Oder anders: Hier präsentieren wir die Highlights der Spiele Lana - Obermais, St. Martin Moos - Brixen, Milland - Ahrntal und Weinstraße Süd - Schenna.