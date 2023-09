Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Pünktlich am Montagabend präsentieren wir wieder den neuen SportNews-Spitzler. Dieses Mal im Angebot: Das 8:0-Schützenfest des Bozner FC gegen Lana, das in dieser Form wohl absteigen wird. Zudem haben wir aus der Oberliga die Highlights der Partie zwischen St. Georgen und Naturns (4:2). In der Landesliga waren wir bei den Partien Gitschberg Jochtal gegen Voran Leifers (2:1) und Salurn - Weinstraße Süd (5:0) vor Ort.