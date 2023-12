Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Bei der Trophy Night des HCB Südtirol Alperia wurde das Eishockey-Jahr in Bozen feierlich ausklingen lassen. Dass es in der Sparkasse Arena eine Hausparty gab, lag an den Foxes selbst, die Villach mit 3:2 die Schranken wiesen. Auf der Gegenseite gab es in der Brunecker Intercable Arena weniger Grund zur Freude. Der HC Pustertal musste gegen Vorarlberg nämlich eine empfindliche Niederlage einstecken. Beide Spiele gibt’s in den Video-Highlights.