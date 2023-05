VIDEO | Zweifachsieg zum Auftakt der Sailing Week

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Auftakt zur Foppa Taste Supporter Sailing Week ist erfolgt! Der erste Wettkampftag vor der Küste Kroatiens war von 2 Wettkämpfen geprägt. Während bei der 1. Fahrt noch akzeptable Windverhältnisse mit 6 bis 8 Knoten herrschten, war die 2. Wettfahrt von nachlassendem Wind geprägt. Dadurch musste diese abgebrochen werden und in einem 2. Moment neu gestartet werden. Die Verhältnisse wurden aber nur leicht besser und so musste die Neuansetzung gekürzt werden. Als Sieger des Tages durfte sich das Team Hell Commerce feiern lassen, das in der Klasse 41S gleich beide Wettfahrten gewann. Hier ein paar Eindrücke zum 1. Wettkampftag.