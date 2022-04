Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Entscheidungen am Sonntag fielen spät. Ganz oben in der Tabelle sah es für St. Georgen und Virtus Bozen lange Zeit nach Unentschieden aus, doch späte Treffer in beiden Partien zeigen nun ein neues Bild in der Tabelle. Derweil gab es ein Schützenfest in Tramin.