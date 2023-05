Von Beruf Kletterer: Das Leben des Filip Schenk

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Klettersport boomt weltweit – so auch in Südtirol. Nicht nur weil im Juni zum zweiten Mal in Folge in Brixen ein Boulder-Weltcup stattfindet, sondern auch wegen zweier Athleten, die den Sprung in die Weltelite geschafft haben. Einer davon ist Filip Schenk, den wir hier etwas genauer unter die Lupe nehmen.